الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

99 مليون دولار صافي أرباح حلوان للأسمدة عن عام 2023

المهندس حسن عبد العليم
المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة

كشف المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة، إحدى الشركات التي تساهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن الخطة الاستثمارية للشركة اشتملت على عدة مشروعات مهمة.

أضاف عبد العليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة نجحت في تحقيق صافي ربح بلغ نحو 99 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرا إلى أن حجم إنتاج اليوريا بلغ نحو 691 ألف طن وهو إنتاج مميز للغاية.

أوضح رئيس شركة حلوان للأسمدة، أن إنتاج الأمونيا بلغ نحو 429 ألف طن بينما بلغ الإنتاج اليومي لليوريا نحو 1952 طن إنتاج يومي، فيما بلغ إنتاج الأمونيا نحو 1219 طن إنتاج يومي من الأمونيا.

أشار رئيس شركة حلوان للأسمدة إلى أن حجم الأرباح الذي حققته الشركة خلال عام 2023 يعد مميز للغاية نتيجة التحديات التي واجهت صناعة الأسمدة خلال عام 2023 وقبله بخلاف الأزمات لعالمية الاقتصادية التي أثرت على سعر طن السماد وعيل التصدير للخارج والأزمات التي تعرض لها دول التي كانت تصدر إليها الشركة، مشيرا إلى أن صناعة الأسمدة تمثل قيمة مضافة كبيرة للغاية فيما يتعلق بجلب العوائد الدولارية، وهو ما يعمل على زيادة حجم الصادارات، موضحا أن صناعة الأسمدة تعد من الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تسهم في جلب العملة الصعبة عبر التصدير للخارح، موضحا أن مصر أرض الفرص الاستثمارية إليها، مؤكدا أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد افتتاح مصانع جديدة للأسمدة في مصر ومصانع أخرى للصناعات الكيماوية، حيث تعمل الدولة على تنمية الصناعة وزيادة الفرص الاستثمارية بها، ما يسهم في وجود مصانع جديدة سيتم افتتاحها خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة وهو ما يوضح أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في تنمية الصناعة المحلية.

 

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