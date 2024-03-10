الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس حلوان للأسمدة: السعر العادل للجنيه يسهم فى زيادة تنافسية الصادرات

المهندس حسن عبد العليم
المهندس حسن عبد العليم

قال المهندس حسن عبدالعليم العضو المنتدب لشركة حلوان للأسمدة إحدى الشركات التي تسهم فيها وزارة قطاع الأعمال العام، إن تحديد سعر الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب وتوفير الدولار له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس شركة حلوان للأسمدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بفضل تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار، تستطيع الشركات المصرية تحسين تنافسيتها على المستوى الدولي، حيث يمكنها تقديم منتجاتها بأسعار تنافسية مما يزيد من صادرات البلاد ويدعم النمو الاقتصادي.

وأكد أن توفير الدولار وتحرير سعر الصرف يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، حيث يصبح من الأسهل لهم الحصول على العملة الأجنبية وإجراء الصفقات التجارية داخل البلاد.

وأوضح أن تحرير سعر الصرف يعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في مصر، وبالتالي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

وأكد أنه من خلال توفير الدولار وتحرير سعر الصرف، تعزز مصر استقرارها الاقتصادي وتقليل التقلبات في سوق العملات، مما يزيد من ثقة المستثمرين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.


وأوضح رئيس شركة حلوان للأسمدة أن تحرير سعر الصرف يمكن أن يسهم في تحسين قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما يقلل من التضخم ويحفز الاستهلاك المحلي.

وأكد أن تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار يمكن أن يعزز القطاع السياحي في مصر، حيث يصبح من الأسهل للسياح الأجانب زيارة البلاد وقضاء أوقات ممتعة بتكلفة منخفضة نسبيًا.

وأشار إلى أنه من خلال توفير الدولار وتنظيم سوق الصرف، يمكن لمصر تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام وتحسين الثقة بالاقتصاد، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويدعم التنمية المستدامة.

وأوضح أنه بهذه الآثار الإيجابية، يمكن القول إن تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار في مصر قد يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

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