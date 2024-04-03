نظام غذائي متوازن.. تغييرات في نمط حياتك يجب عليك القيام بها فورًا

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الأمر يتطلب إدارة طبية مستمرة، إلا أن خيارات نمط الحياة تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مرض السكري ومنع المضاعفات.

مرض السكري ينتشر كالوباء هناك حاجة إلى خلق الوعي حول مرض السكري لأنه لا يتأثر به الملايين فحسب، بل هناك شريحة كبيرة من السكان مصابين بمقدمات الإصابة بالسكري، من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، يمكن للأفراد المصابين بالسكري إدارة حالتهم بشكل أفضل وتحسين صحتهم ورفاهيتهم بشكل عام، حيث تركز هذه التغييرات على النظام الغذائي وممارسة الرياضة وإدارة التوتر وعوامل أخرى تؤثر على مستويات السكر في الدم والصحة العامة.

وفقا لموقع Hindustan Times أحد أهم التغييرات في نمط الحياة لإدارة مرض السكري هو: