نظام غذائي متوازن.. تغييرات في نمط حياتك يجب عليك القيام بها فورًا
مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الأمر يتطلب إدارة طبية مستمرة، إلا أن خيارات نمط الحياة تلعب دورًا مهمًا في السيطرة على مرض السكري ومنع المضاعفات.
مرض السكري ينتشر كالوباء هناك حاجة إلى خلق الوعي حول مرض السكري لأنه لا يتأثر به الملايين فحسب، بل هناك شريحة كبيرة من السكان مصابين بمقدمات الإصابة بالسكري، من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، يمكن للأفراد المصابين بالسكري إدارة حالتهم بشكل أفضل وتحسين صحتهم ورفاهيتهم بشكل عام، حيث تركز هذه التغييرات على النظام الغذائي وممارسة الرياضة وإدارة التوتر وعوامل أخرى تؤثر على مستويات السكر في الدم والصحة العامة.
وفقا لموقع Hindustan Times أحد أهم التغييرات في نمط الحياة لإدارة مرض السكري هو:
- تبني عادات الأكل الصحية، لذا ركز على نظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.
- الحد من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة السكرية والكربوهيدرات المكررة؛ لأنها يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بدلاً من ذلك.
- النشاط البدني المنتظم ضروري لإدارة مرض السكري وتحسين الصحة العامة.
- استهدف ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع، لذا يمكن أن يشمل ذلك أنشطة مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات أو تدريب القوة.
- كما تساعد التمارين الرياضية على خفض مستويات السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين، وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية المرتبطة بمرض السكري.
- يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مرض السكري وتقليل خطر حدوث مضاعفات، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان كمية صغيرة من الوزن يمكن أن يكون له فوائد كبيرة لصحتك.
- والتركيز على فقدان الوزن تدريجيًا من خلال الجمع بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة، حدد أهدافًا واقعية وقم بإجراء تغييرات مستدامة على نمط حياتك لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
- تعد مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام أمرًا ضروريًا لإدارة مرض السكري ومنع المضاعفات، تتبع مستويات السكر في الدم على النحو الموصى به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، وذلك باستخدام جهاز قياس نسبة السكر في الدم أو نظام مراقبة الجلوكوز المستمر.
- تساعدك هذه المعلومات على فهم كيفية تأثير نظامك الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية والعوامل الأخرى على مستويات السكر في الدم.
- يمكن أن يكون للإجهاد المزمن تأثير ضار على مستويات السكر في الدم والصحة العامة للأفراد المصابين بالسكري. قم بدمج تقنيات إدارة التوتر في روتينك اليومي لتعزيز الاسترخاء والرفاهية. يمكن أن يشمل ذلك ممارسات مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوغا أو قضاء الوقت في الطبيعة.
- ابحث عن الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء وتخفيف التوتر، وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية لدعم صحتك العقلية والعاطفية أثناء إدارة مرض السكري.
- يعد تناول الأدوية على النحو الذي يحدده مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أمرًا ضروريًا لإدارة مرض السكري ومنع المضاعفات.
- اتبع خطة العلاج الخاصة بك بعناية، بما في ذلك تناول الأدوية حسب التوجيهات، ومراقبة مستويات السكر في الدم، وإجراء فحوصات منتظمة.