الأربعاء 03 أبريل 2024
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مصر

وزارة العمل: تدريب الشباب على المهن المطلوبة للسوق بدمياط

وزير العمل
وزير العمل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة دمياط اختتمت فعاليات الدورة التدريبية المجانية للفتيات بالوحدة المتنقلة بقرية السرور، والانتهاء من الاختبارات العملية والنظرية للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل بالمحافظات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل.

 

تدريب الشباب على المهن المطلوبة للسوق بدمياط

جاء ختام فعاليات الدورة التدريبية بعد انتهاء مدة التدريب المهنى على المهنة بواقع 150 ساعة تدريبية، وفق المناهج المعتمدة من الوزارة، وعلى أيدى مدربين ماهرين جرى اختبارهم بديوان الوزارة، وضمن جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب والفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلية والخارجية وتقديمها لهم بالمجان بمراكز التدريب المهنى التابعة والوحدة المتنقلة.

وأوضح فتحى التلاوى، مدير مديرية العمل بدمياط، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل وتوفير برامج تدريبية متخصصة على تلك المهن داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة بما يلبى احتياجات الشباب وأمنياتهم، ومساعدتهم فى إنشاء مشروعاتهم الخاصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للشباب الراغبين فى الحصول على الدورات المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمقرات مركز التدريب المهنى والتعرف على الدورات المتاحة والأقسام والورش التي يمكن الالتحاق بها لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، وكذلك من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية، حيث يحصل الخريجون على شهادة معتمدة من المديرية  تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن المتاحة.

وزارة العمل فعاليات الدورة التدريبية للفتيات بقرية السرور حياة كريمه لتدريب الشباب مهنتك مستقبلك

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