الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

نادي قضايا الدولة
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين

أقام مجلس إدارة النادي الرياضي لمستشاري هيئة قضايا الدولة ، مساء أمس الثلاثاء، الحفل السنوي لمسابقة القرآن الكريم، بمقر النادي بأبو الفدا، تحت رعاية رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني، والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي الرياضي.

حضر الاحتفال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والإعلامي رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية وزارة الأوقاف بالقاهره، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، المستشار خالد زين الدين، رئيس النادي الاجتماعي، وعدد من مستشاري قضايا الدولة، والدكتور مصطفى أبوعمر عميد كلية الحقوق بطنطا، والدكتور محمود محجوب مستشار الإعلامي للإذاعة.

ونظم الاحتفال بالنادي الرياضي المستشار أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بالتنسيق مع أعضاء المجلس، المستشار أحمد ضياء الدين،  المستشار محمد حرويس، والمستشار محمد عبداللطيف،  المستشار الدكتور محمد فتحي،  المستشار الدكتور محمود الشيخ، المستشار مصطفي الأنصاري،  المستشار أحمد الجارحي.

وقدمت فرقة "إنشاد أحباب النبي" تواشيح دينية خلال الحفل، وسلم رئيس هيئة  قضايا الدولة حفظه القرآن الكريم الدروع والشهادات وعددهم 75 مشاركًا من حفظة القرآن الكريم، وعلى رأسهم المستشارة زينب عبدالحفيظ صاحبه المركز الأول في حفظ القران الكريم كاملًا.

وألقي الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية كلمه خلال الاحتفال حول فضل حفظ القرآن وكيف نجعله منهاجًا وحياة للمسلمين ورحب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني بجميع الضيوف، مشيدًا بجهود أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي على جهودهم في تنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم.

نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
نادي قضايا الدولة يكرم الفائزين
هيئة قضايا الدولة الحفل السنوي مسابقة القرآن الكريم المستشار مسعد الفخراني مفتي الديار المصرية

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النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة يقيم الحفل السنوي لمسابقة القرآن الكريم

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