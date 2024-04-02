النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة يقيم الحفل السنوي لمسابقة القرآن الكريم

أعلن مجلس إدارة النادي الرياضي لمستشاري هيئة قضايا الدولة إقامة الحفل السنوي لمسابقة القرآن الكريم، اليوم الثلاثاء، بمقر النادي بأبو الفدا، تحت رعاية رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد الفخراني، والمستشار أحمد خليفه رئيس النادي الرياضي.

جاء ذلك بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والدكتور عبدالفتاح عبدالغني العِواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة بجامعة الأزهر، والشيخ خالد صلاح حسونه وكيل أول وزارة أوقاف القاهرة، والإعلامي رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم.

ويقدم الحفل الدكتور وليد الحسيني مقدم البرامج الدينية بالإذاعة والتليفزيون، وسيتم توزيع جوائز وهدايا للمستشارين وأبنائهم من حفظة القرأن الكريم كاملاً، ومن حفظة نصف القرآن، وربعه بعدد بلغ 65 مشاركًا بالمسابقة.

ويستضيف النادي فرقة إنشاد "أحباب النبي"، والتي تقدم خلال الحفلة تواشيح وابتهالات دينية.

وكان النادي الرياضي لمستشاري هيئة قضايا الدولة قد احتفل مؤخرًا بفوز فريق أفراد بهيئة قضايا الدولة ببطولة كرة القدم الخماسية لمستشاري قضايا الدولة الموسمية برعاية المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد خليفة رئيس نادي قضايا الدولة الرياضي، بعد تغلبه على فريق قضاة مجلس الدولة بالمباراة النهائية بنتيجة 6/1 في مباراة أدارها الحكم الدولي أمين عمر، والحكم عبد العزيز السيد، كما فاز فريق قضاة الإسكندرية بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق جزيئات جنوب قضايا الدولة بنتيجة 2/1.