الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يعدل مسمى قسم المنازعات الخارجية ويمنحه اختصاصات جديدة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 77 لسنة 2024 بتعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية، وإضافة اختصاصات جديدة له.

تضمن القرار مادتين على التفصيل التالي:

(المادة الأولى)

أولًا: يعدل مسمى قسم المنازعات الخارجية ليصبح "قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي". 

ثانيًا: تضاف إلى اختصاصات القسم المبينة بالقرارات السابقة، الاختصاصات التالية:

 ١- التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجيًا وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية. 

٢- إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفًا فيها مع أى من الجهات السابقة ودراسة المقترحات والطلبات الواردة من تلك الجهات وإبداء الرأي بشأنها.

٣- إعداد وصياغة بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب الدولية لتبادل الخبرات لتقديم أحدث البرامج العلمية والتدريبية للسادة الأعضاء والعاملين بهيئة قضايا الدولة.

٤- إعداد مخاطبات رئيس الهيئة مع الجهات الدولية المختلفة.

٥- ترجمة المستندات الواردة لرئاسة الهيئة باللغات الأجنبية.

٦- عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بشأن زيادة الوعى القانوني وتعزيز دور الهيئة على الساحة الدولية والإقليمية.

٧- إبداء الرأى القانوني في أى مسألة ذات طابع دولى تعرض على القسم.

٨- البحث عن فرص التعاون الدولي والثقافي التي تسهم في إعلاء شأن الهيئة وتطوير العمل بها.

(المادة الثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.

جدير بالذكر أن المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني يرأس قسم المنازعات الخارجية شخصيًا لما لهذا القسم من أهمية كبري لما يباشرة من منازعات خارجية وقضايا دولية، ويتولى الإشراف على القسم المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة.

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