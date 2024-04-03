الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا لطلاب «زراعة القاهرة»

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية

استقبل معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، مجموعة من طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة لتدريبهم بأقسامه المختلفة، ويتضمن البرنامج التدريبى التعرف على دور الوزارة فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية بالتوسع الأفقى والرأسى فى الإنتاج والتعرف على رؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى ومساهمته فى حل بعض المشكلات لتوفير السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك وتقليل الإستيراد.

تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا 

تضمن البرنامج تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون – اللحوم والأسماك – الحاصلات البستانية (الخضر والفاكهة) – الأغذية الخاصة والتغذية – الألبان ومنتجاتها – المحاصيل الحقلية – الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.

من جانبه، أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى إعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى من خلال تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرة فى مجال التصنيع الغذائى وتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية ورفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية من خلال التدريب العملى على إجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيولوجيا التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، أيضا تدريب الطلاب على الممارسات المعملية وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد، بالإضافة إلى التعرف الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها، كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتداول، علاوة على الاستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة على البيئة وزيادة العائد الاقتصادى من خلال القيمة المضافة.

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