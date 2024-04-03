الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل بإجراء تحقيق شامل بشأن مقتل أعضاء المطبخ المركزى العالمى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال الاتحاد الأوروبي إننا نشعر بالصدمة جراء قتل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة.

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه على إسرائيل إجراء تحقيق شامل بشأن مقتل أعضاء المطبخ المركزي العالمي ومحاسبة المسئولين عن الحادث، ونتوقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتدابير محكمة العدل الدولية.

وأكد أنه على إسرائيل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون عوائق إلى الفلسطينيين في غزة.

المطبخ المركزي العالمي غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية إسرائيل الفلسطينيين في غزة الجيش الإسرائيلي

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