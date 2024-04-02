نتنياهو: عملنا خلال محادثات القاهرة على صياغة مقترح جديد للهدنة في غزة

قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إننا عملنا خلال محادثات القاهرة على صياغة مقترح جديد للهدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين وتم تقديمه إلى حماس.

بلور الوسطاء مقترحا معدلا خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة وبانتظار رد حماس

وأضاف وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أننا نواصل بذل الجهود اللازمة من أجل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإعادتهم، لافتًأ أنه خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة بلور الوسطاء مقترحا معدلا بانتظار رد حماس، مشيرة إلى أن الوفد المفاوض سيعود اليوم من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة.