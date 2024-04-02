"نتنياهو" عن قتل موظفى المطبخ العالمى: غير مقصود

علق رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، على مقتل 7 أعضاء من منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية.

وقال "نتنياهو" وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن قواتنا أصابت بشكل غير متعمد أشخاصًا أبرياء في غزة.

وقال "نتنياهو" وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن قواتنا أصابت بشكل غير متعمد وعن عن غير قصد أشخاصًا أبرياء في غزة، وهي وهي أمور تحدث في الحرب، لافتًأ "نحقق في حادثة استهداف موظفي الاغاثة وسنفعل كل شئ حتي لا تتكرر".

وفي وقت سابق، قال رئيس المنظمة خوسيه أندريس، على منصة "إكس"، إنه يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف القتل العشوائي، ويجب عليها أن تتوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، والتوقف عن قتل المدنيين وعمال الإغاثة.