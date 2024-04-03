الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كابوس مخيف ودمار شامل.. نصف عام من الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كابوس مخيف ودمار شامل.. نصف عام من الحرب الإسرائيلية على غزة".

تخطت كل الخطوط الحمراء وحطمت سجلات الإنسانية في أحلك فصولها وضربت عُرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية، هذا أقل ما يوصف به نصف عام من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ارتكب فيها الاحتلالُ كل أشكال الجرائم وأمعن في التنكيل بسكان غزة.

نصف عام عاش فيه سكان غزة كابوسا مخيفا، إبادة وقتل بلا رحمة، تجويع وتهجير، حرمان من التعليم والعمل والعلاج، واعتقال وتنكيل، وحصار شامل، كل تلك المشاهد المروعة استنطقت الرأي العام العالمي وانتفضت معها شعوب الأرض دعما للشعب الفلسطيني.

السابع من أكتوبر 2023 لم يكن صباحا عاديا على إسرائيل والمنطقة بأسرها مع عملية طوفان الأقصى، لكن الرد الإسرائيلي جاء سريعا في اليوم ذاته حينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن عملية عسكرية واسعة على غزة متوعدا بأن تدفع الفصائل ثمنا باهظا لعمليتها في غلاف غزة ليبدأ الاحتلال بعدها قصفا على مناطق عدة بالقطاع تبعه إعلان وزير دفاع الاحتلال في التاسع من أكتوبر فرض حصار كامل على غزة.
 

الحرب الاسرائيلية على غزة قطاع غزة الحرب الإسرائيلية سكان غزة

مواد متعلقة

700 مصاب في زلزال تايوان العنيف

إسرائيل على حافة الهاوية.. إدانات دولية بعد مقتل أعضاء المطبخ المركزي العالمي

نتنياهو: عملنا خلال محادثات القاهرة على صياغة مقترح جديد للهدنة في غزة

"نتنياهو" عن قتل موظفى المطبخ العالمى: غير مقصود

إنجازات وتحديات.. الرئيس السيسي يقود مصر لفترة رئاسية جديدة

الطيران الحربى يزين سماء العاصمة الإدارية الجديدة بعلم مصر احتفالًا بالرئيس السيسى

رئيس النواب: أولى جلسات البرلمان ستُعقد فى العاصمة الإدارية

نواب مصر يهتفون للرئيس السيسي: "بنحبك يا ريس ربنا يعينك"

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 3-4-2024 فى مصر

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الأربعاء 3-4-2024 فى محلات الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقى يزور الدستور والوطن ويؤكد على التطوير المستمر

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق