كابوس مخيف ودمار شامل.. نصف عام من الحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كابوس مخيف ودمار شامل.. نصف عام من الحرب الإسرائيلية على غزة".

تخطت كل الخطوط الحمراء وحطمت سجلات الإنسانية في أحلك فصولها وضربت عُرض الحائط بالقوانين الدولية والإنسانية، هذا أقل ما يوصف به نصف عام من الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة ارتكب فيها الاحتلالُ كل أشكال الجرائم وأمعن في التنكيل بسكان غزة.

نصف عام عاش فيه سكان غزة كابوسا مخيفا، إبادة وقتل بلا رحمة، تجويع وتهجير، حرمان من التعليم والعمل والعلاج، واعتقال وتنكيل، وحصار شامل، كل تلك المشاهد المروعة استنطقت الرأي العام العالمي وانتفضت معها شعوب الأرض دعما للشعب الفلسطيني.

السابع من أكتوبر 2023 لم يكن صباحا عاديا على إسرائيل والمنطقة بأسرها مع عملية طوفان الأقصى، لكن الرد الإسرائيلي جاء سريعا في اليوم ذاته حينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن عملية عسكرية واسعة على غزة متوعدا بأن تدفع الفصائل ثمنا باهظا لعمليتها في غلاف غزة ليبدأ الاحتلال بعدها قصفا على مناطق عدة بالقطاع تبعه إعلان وزير دفاع الاحتلال في التاسع من أكتوبر فرض حصار كامل على غزة.

