عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق طرقا فرعية وتدمر شبكات مياه غرب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، طرقا فرعية وجرفتها كما دمرت شبكات مياه في قرية دير شرف غرب نابلس.

وقال عضو مجلس قروي دير شرف عمر نوفل لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال دمرت عدة طرق فرعية وأغلقتها غرب القرية، وشبكات مياه فيها، ما أدى لانقطاع المياه عن الأحياء الغربية بالقرية.

وأشار إلى أن الطرق المدمرة كان يسلكها المواطنون كطرق بديلة للدوار الرئيس في القرية والذي يقيم الاحتلال عليه حاجزا، مؤكدا أن تدميرها أدى لأزمة خانقة على الحاجز، كما أدى تدمير شبكات المياه إلى حرمان مئات العائلات من المياه.