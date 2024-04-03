زيلينسكى يخفّض سن التجنيد مع دفع روسيا المزيد من قواتها

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، قانونًا يخفّض سن التعبئة العسكرية في البلاد من 27 إلى 25 عاما، وفق ما أعلن البرلمان على موقعه الإلكتروني.

وتدفع روسيا بمزيد من القوات في هجومها على أوكرانيا.

تأتي الخطوة في توقيت تعاني فيه أوكرانيا من نقص كبير في عديد قواتها التي تخوض معارك في مواجهة مع روسيا دخلت عامها الثالث، وجاء توقيع زيلينسكي النص بعد نحو عام على إقراره في البرلمان، وفق فرانس برس.

ولروسيا جيش أكبر بكثير وقد حقّق نجاحات في ساحة المعركة في أوكرانيا هذا العام، في المقابل يحض الجيش الأوكراني منذ أشهر، الحكومة على تجنيد مزيد من العناصر.

ويأتي إصدار قانون التعبئة بعد تأييد البرلمان في فبراير نصا يرمي إلى زيادة عديد الجيش.