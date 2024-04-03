الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليون يتغلب على فالينسيان بهدفي لاكازيت ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

ليون
ليون

فاز فريق أولمبيك ليون، الثلاثاء، على ضيفه فالينسيان بنتيجة 3-0 في الدور قبل النهائي لكأس فرنسا.

ويدين ليون بهذا الفوز لنجمه وقائد ألكسندر لاكازيت الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 51 و57.

وأضاف جيفت أوربان الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وتأهل أولمبيك ليون للمباراة النهائية منتظرا الفائز من مباراة باريس سان جيرمان ضد رين غدا الأربعاء.

وتقام المباراة النهائية لكأس فرنسا يوم 25 مايو المقبل.

وسبق أن توج فريق أولمبيك ليون بلقب كأس فرنسا خمس مرات آخرها في موسم 2012/2011.

أولمبيك ليون ليون فالينسيان كأس فرنسا فرنسا

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