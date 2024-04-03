مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.. شريف منير يُقرر تغيير حياته بعد الانفصال

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.. بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "بقينا اتنين" بمشهد يروي خلاله أدهم "شريف منير"، للطبيب النفسي "نبيل على ماهر"، أنه بدأ يغير من نفسه ويفعل الأشياء التي يحبها برفقة أصدقائه القدامى، وأنه لا يفكر في العودة للمنزل ولا زوجته ياسمين "رانيا يوسف".



مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة 8



عرضت الحلقة 8 من مسلسل "بقينا اتنين" الثلاثاء، عبر قنوات “سي بي سي” الفضائية في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من: