الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.. شريف منير يُقرر تغيير حياته بعد الانفصال

بقينا اتنين
بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 8.. بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "بقينا اتنين" بمشهد يروي خلاله أدهم "شريف منير"، للطبيب النفسي "نبيل على ماهر"، أنه بدأ يغير من نفسه ويفعل الأشياء التي يحبها برفقة أصدقائه القدامى، وأنه لا يفكر في العودة للمنزل ولا زوجته ياسمين "رانيا يوسف".


مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة 8 


عرضت الحلقة 8 من مسلسل "بقينا اتنين" الثلاثاء، عبر قنوات “سي بي سي” الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
  • قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • إدوارد
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • نانسي هلال
  • تامر فرج
  • طارق عبد العزيز
  • مروة عبد المنعم
  • عمر طلعت زكريا
  • ياسر الطوبجي
  • عزت زين
  • عزة لبيب
  • تأليف أماني التونسي
  • إخراج طارق رفعت
  • إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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