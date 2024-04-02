هدف الأهلي| في أول مشاركة له.. العسقلاني يقود روستوف إلى نصف نهائي كأس روسيا

قاد إياد العسقلاني محترفنا في صفوف روستوف الروسي، فريقه إلى نصف نهائي كأس روسيا مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء ضد خيمكي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي فاز بها روستوف بنتيجة 7-6 وأحرز فيها العسقلاني ركلة جزاء بنجاح.

وتعتبر المباراة هي الأولى للاعب منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

وانضم المدافع المصري الشاب إياد العسقلاني لصفوف روستوف الروسي قادما من الإسماعيلي في يناير الماضي مقابل 900 ألف دولار.

ويعتبر العسقلاني هدف كبير للنادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

كشف مصدر داخل نادي الأهلي عن حسم صفقة إياد العسقلاني المحترف بين صفوف فريق روستوف الروسي، خلال الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي قد قام ببيع العسقلاني في يناير الماضي إلى روستوف الروسي في صفقة انتقال حر.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها مع العسقلاني على كل تفاصيل الصفقة ويتبقى فقط حسم الاتفاق مع النادي الروسي على التفاصيل المالية.

وأشار إلى أن الصفقة قريبة الشبه من إمام عاشور في كل شيء، حيث سيدفع الأهلي أيضًا المقابل المادي الذي اشترى به النادي الروسي اللاعب، والذي يصل إلى مليون و200 ألف دولار.

ويعتبر العسقلاني من المواهب المميزة في بطولة الدوري، ويتوقع له الكثيرون مستقبلًا واعدًا وهو ما دفع الأهلي للتحرك بشكل سريع وحسم الصفقة.

ويتكتم مسئولو الأهلي على الصفقة في الوقت الحالي والإعلان عنها مع نهاية الموسم الجاري حتى لا يدخل أي نادٍ آخر في المفاوضات مع اللاعب وتحدث مزايدات.