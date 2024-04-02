الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هدف الأهلي| في أول مشاركة له.. العسقلاني يقود روستوف إلى نصف نهائي كأس روسيا

العسقلاني
العسقلاني

قاد إياد العسقلاني محترفنا في صفوف روستوف الروسي، فريقه إلى نصف نهائي كأس روسيا مساء اليوم الثلاثاء في اللقاء ضد خيمكي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح، التي فاز بها روستوف بنتيجة 7-6 وأحرز فيها العسقلاني ركلة جزاء بنجاح.

وتعتبر المباراة هي الأولى للاعب منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

وانضم المدافع المصري الشاب إياد العسقلاني لصفوف روستوف الروسي قادما من الإسماعيلي في يناير الماضي مقابل 900 ألف دولار.

ويعتبر العسقلاني هدف كبير للنادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى 

كشف مصدر داخل نادي الأهلي عن حسم صفقة إياد العسقلاني المحترف بين صفوف فريق روستوف الروسي، خلال الموسم المقبل.

وكان الإسماعيلي قد قام ببيع العسقلاني في يناير الماضي إلى روستوف الروسي في صفقة انتقال حر.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها مع العسقلاني على كل تفاصيل الصفقة ويتبقى فقط حسم الاتفاق مع النادي الروسي على التفاصيل المالية.

وأشار إلى أن الصفقة قريبة الشبه من إمام عاشور في كل شيء، حيث سيدفع الأهلي أيضًا المقابل المادي الذي اشترى به النادي الروسي اللاعب، والذي يصل إلى مليون و200 ألف دولار.

ويعتبر العسقلاني من المواهب المميزة في بطولة الدوري، ويتوقع له الكثيرون مستقبلًا واعدًا وهو ما دفع الأهلي للتحرك بشكل سريع وحسم الصفقة.

ويتكتم مسئولو الأهلي على الصفقة في الوقت الحالي والإعلان عنها مع نهاية الموسم الجاري حتى لا يدخل أي نادٍ آخر في المفاوضات مع اللاعب وتحدث مزايدات.

 

روستوف الروسي روستوف إياد العسقلاني العسقلاني الاهلى

مواد متعلقة

على طريقة إمام عاشور.. الأهلى يحسم صفقة إياد العسقلانى

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

تطور جديد فى الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

دورى المحترفين: يد الأهلى "تصفع" الزمالك بـ"ضربات الحظ"

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق