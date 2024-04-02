مسلسل سر المسجد الحلقة 23.. تعليم الأطفال معني "إن مع العسر يسرا"

في الحلقة الـ 23 من مسلسل "سر المسجد"، الذي تبثه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار البرامج الموجهة للأطفال خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل سر المسجد احداث الحلقة 23

يتحدث الشيخ صلاح مع أبطال المسلسل، سيف وياسين وشروق، عن أهمية التخلص من اليأس وضرورة جمع القوى مجددًا، مشيرًا إلى أن الله سيكون لصالحهم في اليوم التالي بمقابل لجهودهم، مستشهدًا بقوله تعالى "إن مع العسر يسرًا".

وفي تفسير القرطبي، يُفسر قوله تعالى "فإن مع العسر يسرًا" بأنه يعني أن مع الضيقة والصعوبة سيأتي السهولة والرخاء، مؤكدًا على ذلك بتكرار الجملة "إن مع العسر يسرًا".

وتعبير "إن مع العسر يسر" يمثل مفهومًا دينيًا يتردد في الأدب الإسلامي ويستخدم كثيرًا لتوجيه الناس إلى التفاؤل والصبر في وجه التحديات والصعوبات.

يتضمن هذا المفهوم الإيمان بأن الله سيمنح الإنسان القوة والقدرة على تجاوز الصعوبات والمحن، وأنه سيكون هناك نجاح وتسهيل بعد كل عسر.

هذا التعبير يحمل العديد من الرسائل والمعاني الإيجابية، منها:

التفاؤل: يدعو هذا التعبير إلى النظر إلى الجانب المشرق في وجه الصعوبات، ويذكر الإنسان بأنه بعد كل عسر يأتي يسر.

الصبر: يشجع هذا التعبير على الصبر والاحتساب في وجه التحديات، وعلى الثقة بأن الله سيوفر الحلول والتسهيلات.

الاعتماد على الله: يذكر هذا التعبير بأهمية الاعتماد على الله والثقة بقدرته على تسهيل الأمور وتخطي الصعوبات.

التحفيز للعمل والجهد: يشجع هذا التعبير على الاستمرار في العمل وبذل الجهد رغم الصعوبات، مع الثقة بأن الله سيجعل الطريق سهلًا في النهاية.

مسلسل سر المسجد قنوات عرض الحلقة 24

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

أبطال مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.