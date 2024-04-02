مسلسل سر المسجد الحلقة 23.. كيف تعود أطفالك على الذهاب للمسجد والتعلق بها؟

مسلسل سر المسجد الحلقة 23.. دار حوار بين الشيخ صلاح وسيف وأصدقائه عن تعليم الأطفال فضل الذهاب إلي المسجد والتعلق به.

مسلسل سر المسجد الحلقة 23

ونستعرض في التقرير التالي طرق تعليم الأطفال وتعويدهم علي الذهاب للمسجد.

التعليم الثقافي: يتعرف الأطفال على تاريخ وثقافة المسلمين وعلى أهمية المسجد في حياة المسلمين، وكيفية التفاعل مع المجتمع المسلم.

التعليم الاجتماعي: يتعلم الأطفال في المسجد القيم الاجتماعية مثل التعاون والتسامح والتواضع، وكيفية التعامل مع الآخرين بإحترام ومحبة.

التعليم الأخلاقي: يتعلم الأطفال في المسجد القيم والأخلاق الإسلامية مثل الصدق، والأمانة، والصبر، والعفة، والعدل.

التعليم الأكاديمي: بالإضافة إلى ذلك، قد يتعلم الأطفال في المسجد المواد الأكاديمية مثل اللغة العربية والتفسير والفقه والتاريخ الإسلامي.

مسلسل سر المسجد تفاصيل أحداث الحلقة 23

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة للمسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 24

ويعرض سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

أبطال مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.