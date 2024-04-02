الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى.. أغسطس القادم

صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج

تزامنا مع الولائد الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف مصدر مسؤول أن أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى سيكون جاهز للافتتاح خلال شهر أغسطس القادم.

وأضاف المصدر لـ"الدستور" أنه سيتم الانتهاء من تركيب جميع معدات المصنع وبدء التشغيل التجريبي له خلال يونيو القادم، ويظل شهرين في فترة التشغيل التجريبي ومن ثم سيكون جاهز للافتتاح الرسمي الذي يتحدد ميعاده من قبل رئاسة الجمهورية.

وكانت "الدستور" انفردت بموعد افتتاح أول مصنع مطور وهو مصنع غزل 4 الذي من المقرر افتتاحه مايو القادم، بينما سيتم افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبري خلال أغسطس القادم.

وزير قطاع الأعمال العام: القيادة السياسية وراء التغلب على تحديات صناعة الغزل والنسيج

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد كشف أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت وراء التغلب على التحديات التي كانت موجودة في صناعة الغزل والنسيج.

وذكر وزير قطاع الأعمال العام أن تكلفة تطوير المشروع القومي للغزل والنسيج تجاوزت تكلفته الـ50 مليارجنيه نتيجة تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعد من أبرز الصناعات الاستراتيجية الهامة التي تعمل الدولة علي عودتها لمكانتها مرة أخرى، موضحا أن هناك فرص استثمارية للقطاع الخاص في مشروعات الغزل والنسيج، حيث ترحب الوزارة والحكومة بذلك ليشارك القطاع الخاص القطاع العام في الاستثمار.

وأوضح أن الدولة منفتحة للتعاون مع الاستثمار الأجنبي والمحلي في إطار جذب الاستثمارات وزيادة ملكية القطاع الخاص في القطاع العام مما يسهم في زيادة حجم التعاون المثمر بين القطاعين ويعمل علي تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمار في مصر مما يعمل على توفير فرص استثمارية جديدة ويسهم في توفير فرص عمل وزيادة العوائد الدولارية الناتجة عن هذا الاستثمار مما يسهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير أن الفترة الحالية تشهد أكبر تعاون مثمربين القطاعين العام والخاص في اطار التعاون المثمر بين الطرفين نتيجة فتح باب الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص ليشارك فيها القطاع العام في مشروعات متعددة ومتنوعة.

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