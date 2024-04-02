اتحاد العمال: الرئيس السيسي وضع أسسًا جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني

قال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، أثناء ادائه قسم اليمين الدستورية أمام ممثلي الشعب بالبرلمان، كخارطة الطريق نحو المستقبل الواعد لمصر في كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



مشروع التأمين الصحي



أشار الرئيس في خطابة إلى استكمال مراحل البناء والتقدم في كافة المشروعات التنموية التي تستهدف توفير الاستقرار للشعب المصرى والامان الوظيفى لجميع عمال مصر الذين يستفيدون من هذه المشروعات، والتي من أهمها استكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الجديد الشامل ودعم شيكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الانفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم النقدى لتكافل وكرامة، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة بما يحقق مكتسبات في مستوى معيشة المواطن.

إعادة بناء الاقتصاد الوطني



ولفت "البدوي"، إلى أن الرئيس السيسي وضع خلال هذا الخطاب التاريخى رؤية جديدة لإعادة بناء الاقتصاد الوطنى ليصبح قادرًا على مواجهة الصدمات الاقتصادية الأخرى، حيث وضع الرئيس قواعد لإعادة بناء الاقتصاد المرن؛ من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاهتمام بالسياحة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير فرص العمل المستدامة المصحوبة بآليات الأمان الوظيفي، والتي تؤدى إلى زيادة حجم الصادرات وتوفير النقد الأجنبي، والتأكيد على الاستمرار فى التنمية العمرانية وتأكيد على حل أزمه الأسكان وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

وأضاف "البدوي"، أن تأكيد الرئيس الدائم على إستكمال وتعميق الحوار الوطنى وتنفيذ ليعطي الأمل بأن الدولة ماضية بكل قوة إلى الجمهورية الجديدة بفكر ورأي جميع أبنائها المخلصين حتى وإن اختلفت آرائهم.