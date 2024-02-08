الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقابات عمال مصر: حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع ليست مسئولية الدولة بمفردها

حل مشكلة ارتفاع أسعار
حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بإقرار الحزمة الاجتماعية الأخيرة، من قبل الرئيس السيسي، مؤكدا أنها  في ظل هذه الظروف، تعد شيء إيجابي جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة المصرية تضع المواطن نصب عينها وتعمل على النهوض به، مشيرا إلى أن  قرارات الأمس شهدت زيادة الحد الأدنى للأجوار إلى 6 آلاف جنيه، وهي أكبر زيادة من نوعها في التاريخ.

وتابع: "المعاشات زادت 15%، وهي الزيادة السنوية المقررة، ولكن سيتم صرفها 4 شهور مبكرا، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، علاوة على زيادة حد الاعفاء الضريبي من 45 ألفا إلى 60 ألف جنيه سنويا، مما يساعد على زيادة المرتبات أيضا".

وواصل: "هناك 120 ألف شاب سيدخلوا سوق العمل بموجب تلك القرارات، سيتم تعيينهم بالجهاز الإداري داخل الدولة، علاوة على وجود زيادات من 1000 إلى 1200 جنيه، وهي عبارة عن علاوات سواء للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغيرهم".

وأكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع ليست مسئولية الدولة بمفردها، مرددا: "المجتمع المدني والغرف التجارية والمواطن كل منهما له دور، ويجب العمل عليها حتى نجد مردودا إيجابيا لتلك الزيادات خلال الفتر ة المقبلة".
 

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