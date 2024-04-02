بث مباشر.. الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أثناء تواجده في العاصمة الإدارية الجديدة، لتأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وحدد الدستور المصري إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية وذلك قبل توليه مهام منصبه.

ويشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وبعدها يتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، وذلك بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري المعدل.

وتتضمن هذه الجلسة، المعروفة باسم جلسة "حلف اليمين"، دعوة أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة، وستشهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اليمين الدستورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إلقاء كلمة أمام مجلس النواب إيذانا ببدء ولاية رئاسية جديدة، ثم ترفع الجلسة البرلمانية لحين إشعار آخر.