أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

استدعى العديد من دول العالم، سفراء إسرائيل لديه، احتجاجًا على قتل الموظفين الأجانب في المطبخ المركزي العالمي.

واستدعى عدد من الدول منها أستراليا وكندا وبولندا، سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج على قتل الموظفين الأجانب في المطبخ المركزي العالمي خلال مهامهم بقطاع غزة وسط تنديد دولي بالحادثة.

من جانبها، قالت وزارة العدل البولندية، سنفتح تحقيقًا في مقتل عامل الإغاثة البولندي في غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مؤسسة المطبخ العالمي بعد مغادرتها مخزنًا في دير البلح، أسفرت عن استشهاد ركابها.

المطبخ العالمي يوقف عملياته بعد مقتل 7 موظفين

وأوقف المطبخ المركزي العالمي (WCK) عملياته بعد مقتل 7 موظفين بغارة إسرائيلية بغزة.

وقالت المنظمة إن القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا، ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين، لافتة إلى أن الهجوم ليس على منظمتنا فحسب، بل على المنظمات الإنسانية جميعها.

وتابعت المنظمة، في بيان لها اليوم "فريقنا تعرض للقصف أثناء مغادرتنا مستودعًا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، حيث كان الفريق يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارنا".

مصادر إسرائيلية: مقتل عمال المطبخ العالمي أسوأ حادث منذ بداية الحرب

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية، إن حادثة مقتل عمال الإغاثة من المطبخ المركزي العالمي هي أسوأ حادثة شهدناها منذ بداية الحرب، وفقًا لإذاعة جيش الاحتلال.

وقالت المصادر الإسرائيلية، إن حادث استهداف عمال الإغاثة في المطبخ العالمي تأتي في الوقت الذي تجري فيه تل أبيب وواشنطن محادثة حول حقيقة أن إسرائيل لا تريد بشكل صحيح إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع منذ 7 من أكتوبر، إلى 32 ألفًا و845 شهيدًا، و75 ألفًا و392 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.