وزير الزراعة الأسبق وقيادات الوزارة يطالبون الرئيس فى الولاية الجديدة باستكمال المشروعات القومية الزراعية

قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق: “نتمنى التوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الولاية الجديدة ونأمل في استكمال الخطة التي بدأها ونتمنى أن يكون أصحاب الخبرة في القطاع الزراعي لهم دور خلال الولاية الجديدة وزيادة الإنتاج في كافة المجالات الزراعية، والتي تمد القطاع الغذائي وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، حيث ظهرت أهميته وقت الأزمات ومنها أزمة انتشار فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر”.

وأضاف عبد المؤمن، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب التركيز في القطاع الزراعي على الإنتاج النباتي والحيواني والداجني ومشروعات الإنتاج السمكي وأن تكون هناك حوافز للمستثمرين في المجال الزراعي الواعد والذي هو الطريق للخروج من أي أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى التركيز على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي ويكون ذلك عبر التوسع الأفقي والرأسي في الزراعة مع التركيز على التوسع الأفقي لزيادة إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه وإنتاج الأصناف الجديدة من التقاوي عالية الإنتاجية تتحمل الملوحة والجفاف.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه يبارك للرئيس في الولاية الجديدة وأن الرئيس كانت له جهود وإجازات كبيرة شهدتها الدولة خلال الفترة السابقة ونأمل أن تكون الولاية الجديدة استكمالا للإنجازات في القطاع الزراعي واستكمال المشروعات القومية في استصلاح الأراضي في مشروع الدلتا الجديدة وتطوير مشروع توشكي واستكمال مشروعات تعمير سيناء ومشروعات تحسين دخل المزارعين.

وأضاف القرش لـ"الدستور" أنه يأمل استكمال مشروعات تطوير الري الحقلي التي كانت لها دور في تحسين إنتاجية الفدان، بالإضافة إلى عملية نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية، وهي نهضة غير مسبوقة ونحلم باستعمال مسيرة التنمية وأن تستمر الفترة المقبلة في مزيد من التطوير والتنمية وتمكين الشباب والتنمية الشاملة والتي تشهدها مصر، وأن مصر حاليا تحقق رؤيتها والتنمية الشاملة طبقا لاستراتيجة استراتيجية 2030 والتي تعمل على أن تكون مصر في مصاف الدول الاقتصادية في التنمية على مستوى العالم.