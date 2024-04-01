عصام زكريا لـ"الشاهد": على الكاتب ضمان تكامل عناصر العمل الفنى

قال الناقد الفني عصام زكريا إن الكاتب والمؤلف الدرامي من الممكن أن يقع أسيرًا أمام الشخصية التاريخية التي يكتبها ويضعف أمامها.

أضاف زكريا، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين" أن كتابة الشخصيات أحد عناصر الفن الروائي: "على الكاتب عدم تغليب عنصر على الآخر، وهذا ممكن يحدث مثلًا في اللغة، ممكن اللغة تأخذه أكثر مما يتحمل الموقف، فيكون عنده بلاغيات وصياغات وجمل فضفاضة، أو تكون اللغة أقل من التعبير عن الدراما، بالرغم من أن الشخصيات ممكن تبقى عظيمة".

وتابع: "الحوار أحد العناصر أيضًا والحبكة والإيقاع، فأحيانًا ممكن الكاتب يروح مع الشخصية وينسى أهمية العناصر الأخرى".

واستكمل: "مسلسل الحشاشين ناس محترفة وإنتاج جماعي والدراما هنا ليست مسئولية الكاتب فقط، لذلك خلقت المراجعة والمسودات".

وأردف: "أنا مع عدم تصوير أي مسلسل إلا عندما تتم كتابته بشكل كامل، يكتب ويتركن شوية ويتراجع ويُقرأ تاني وبعدين يتراجع تاني ويتكتب مسودة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعين خارجية تشوفه لتلافي كل السلبيات".

أضاف: "لما نكتب مقال أو حاجة بعد 4 أيام نشوفه بنبقى عاوزين نغير حاجات، ممكن خبير يبص على الحوار يظبط الإيقاع، أو إضافة لحظات استراحة في الدراما فيحط حتة فيها حس كوميدي أو راحة من الدراما حتى لا يقفد المشاهد حماسه للمتابعة".

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.