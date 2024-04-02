الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عصام زكريا لـ"الشاهد": الكاريزما ليست حكرًا على الشخصيات الإيجابية

الكاتب والناقد الكبير
الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا

قال الكاتب والناقد الكبير عصام زكريا، إن أكبر فخ ممكن نقع فيه في الدراما هو شيطنة من نختلف معهم، متابعًا: "إحنا لا نشيطنهم إحنا مختلفين معهم ونفند أفكارهم وسلوكهم وعقيدتهم، لكن هما كبني آدمين ممكن يكون لهم إيجابيات". 

وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "هذا نجده في كل الشخصيات التاريخية التي كانت استبدادية ومتطرفة، كان عندهم حاجات إيجابية وملامح إنسانية وكاريزما، وإلا لم يكن لهم أتباع حتى بعد وفاتهم".

وتابع: "الكاريزما ليست حكرًا على الشخصيات الإيجابية، بالعكس الشخصية الشريرة أو المخربة ممكن يكون عندها كاريزما؛ لأن قوى الظلام لها جاذبية مثل قوى النور، وهذا ما نتعلمه في الدراما".

واستكمل: "في كل الأعمال الخيالية الدرامية من هاري بوتر وغيره من الأساطير كل شخصية لها أتباع وقدرة على جذب الناس".

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.

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