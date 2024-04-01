الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أحمد الباز: المصريون حريصون على استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة، استجابة لمطالب الشعب لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

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وأضاف "الباز" في تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عشرة سنوات استطاع الحفاظ على الوطن وإنقاذه من الدخول في نفق مظلم على يد جماعات الشر، وهو ما يعكس حب وانحياز الشعب لسيادته وحرصهم على استكمال خارطة الطريق وما تحقق من إنجازات وتطوير طال كل القطاعات والمجالات.

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلي الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب منذ ولايته الأولى، وهو ما أظهرته نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمه الكامل القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال ما تم إنجازه وحصد ثمار تلك الإنجازات، موضحا أن يد التنمية والتطوير طالت كل أنحاء البلاد واقتحمت ملفات أهملت لعقود.

المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد حزب مصر أكتوبر تنسيقية شباب الأحزاب عبد الفتاح السيسي

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