الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوسف الحسينى: لم أعرف فى حياتى رجلًا يمتلك صبر الرئيس السيسى

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل يمتلك صبرًا كبيرًا جدًا.

وأضاف "الحسيني" خلال تقديم برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "ساعات كثيرة جدًا أفكر حقيقي فيما يدور في ذهن الرئيس السيسي وهو يدير، سواء الملفات الداخلية أو الإقليمية".

أكبر وأقوى دولة 

وتابع: "هذا رئيس مصر أكبر وأقوى دولة موجودة في المنطقة، من حيث التأثير السياسي والقدرة والحيوية السياسية، وأكثر حضارة وصاحبة الثقافة الأوسع والأكثر انتشارًا في المنطقة، والأقوى بالتأكيد عسكريًا وعلى مستوى الطاقات الفكرية والإبداعية".

واستكمل: "إدارة منصب رئيس مصر حمل كبير، لم أجد ولم أعرف في حياتي رجلا يمتلك هذا الكم من الصبر، مثل الذي يمتلكه الرئيس السيسي، صبر وحلم شديدين، هادئ الطباع جدًا ولا يسهل استفزازه".

يوسف الحسيني السيسي الرئيس السيسي التاسعة برنامج التاسعة

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة