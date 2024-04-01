يوسف الحسينى: لم أعرف فى حياتى رجلًا يمتلك صبر الرئيس السيسى

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل يمتلك صبرًا كبيرًا جدًا.

وأضاف "الحسيني" خلال تقديم برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "ساعات كثيرة جدًا أفكر حقيقي فيما يدور في ذهن الرئيس السيسي وهو يدير، سواء الملفات الداخلية أو الإقليمية".

أكبر وأقوى دولة

وتابع: "هذا رئيس مصر أكبر وأقوى دولة موجودة في المنطقة، من حيث التأثير السياسي والقدرة والحيوية السياسية، وأكثر حضارة وصاحبة الثقافة الأوسع والأكثر انتشارًا في المنطقة، والأقوى بالتأكيد عسكريًا وعلى مستوى الطاقات الفكرية والإبداعية".

واستكمل: "إدارة منصب رئيس مصر حمل كبير، لم أجد ولم أعرف في حياتي رجلا يمتلك هذا الكم من الصبر، مثل الذي يمتلكه الرئيس السيسي، صبر وحلم شديدين، هادئ الطباع جدًا ولا يسهل استفزازه".