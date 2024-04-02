دعاء اليوم الثالث والعشرون من رمضان الثلاثاء 2-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة، خاصة مع الساعات الأولى من الليل والساعات الأخيرة قبل المغرب، رغبة من المسلمين في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب الرزق والفرج والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية.

دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان مكتوب

نعرض للقراء دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان الثلاثاء 2-4-2024 وأدعية الإفطار للصائم الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والآخرة وهي كما يلي:

"اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا لم أتوقعه وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يومًا أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائمًا.. ربي وفقني وسخر لي وبشرني وارح بالي وقلبي.. واسعدني واعفو عني وأرحمني.. وقر عيني وأرض عني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد".

"اللهم أني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي وغمي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وتشفي بها سقمي وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي".

"اللهم أني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. وتنزل علينا من بركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك.. اللهم زدنا نورًا في الوجه وسعة في الرزق والفرج والطمأنينة".

أذكار الصباح اليوم

"اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله.. والحمد لله.. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. رب أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده.. واعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.. واعوذ بك من عذاب القبر وعذب النار".

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

دعاء للمتوفين في رمضان

"اللهم أبدله دار خير من داره وأهلًا خير من أهله.. وأدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللهم إني أعوذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.. وعامله بما أنت أهله له ولا تعامله هو أهل له.. اللهم اجزيه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا".

دعاء الإفطار في رمضان

"اللهم لك صومت وعلى رزقك أفطرك وبك آمنت وعليك توكلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله.. اتبلت العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله".

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