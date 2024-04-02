رصدها مسلسل الحشاشين.. الدينار كعملة بين حسن الصباح وداعش؟

ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، يدور بين حسن الصباح وأتباعه في الاجتماع الذي وصفه بـ “الاجتماع المقدس”، حول ضرورة وأهمية صك عملة خاصة بقلعة آلموت وحسن الصباح وفرقته الحشاشين.

حسن الصباح يأمر بصك عملة خاصة بالحشاشين

وفي حديثه خلال أحداث مسلسل الحشاشين، يقول حسن الصباح لتابعيه برزك أوميد وزيد بن سيحون، في إطار تخطيطه لتحويل قلعة آلموت إلي دولة داخل الدولة السلجوقية: "قلعة آلموت لازم يكون ليها العملة بتاعتها مش هانفضل نتعامل بالعملات الموجودة حوالينا، لازم يكون لينا الدينار بتاعنا نبيع ونشتري بيه، ومكسبه يكون قوة ومهابة واختلاف عن غيرنا. وعندما يحتج بن سيحون بأن صك هذه العملة سيكون مكلفا لما يحتاجه من معمل وصك يرد الصباح: وبأعلي نسبة ذهب، وعشان ده يحصل لازم نفرض جباية وجزية علي كل اللي حوالينا، كل اللي يمر على دولة الصليبيين والسلاجقة يدفع والعكس ومن دهبهم تتصك عملتنا الجديدة.

يكشف حديث الصباح في مسلسل الحشاشين، عن التشابه بين فرقته السرية الدموية وبين جماعة الإخوان الإرهابية والتي خرجت من عباءتها كل التنظيمات الإرهابية من أول الجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة وصولا إلي تنظيم داعش الإرهابي. والتشابه هنا في مصادر تمويل هذه الجماعات.

عملة الدينار بين الحشاشين وداعش

وعلي خطي جماعة الحشاشين والتي تعد الجماعة الأم التي صارت علي نهجها جل التنظيمات الإرهابية التكفيرية وفرق الإسلام السياسي، انتهج تنظيم داعش الذي أرهب العالم وبث فيه الفزع والرعب منذ أعلن أبو بكر البغدادي عن ظهوره في العام 2014 نفس نهج جماعة الحشاشين، سواء في استخدامه للمخدرات في السيطرة على أتباعه والتأثير فيهم وهو الذي رصدته وكشفته العديد من الدراسات، أو استخدام لعبة/ خدعة الحور العين كجزاء للعمليات الإرهابية التي يقوم بها أفراد التنظيمين.

ومن أوجه التشابه أيضا بين الحشاشين وداعش، صك عملة خاصة بكلا الجماعتين، وهي الدينار، ففي مسلسل الحشاشين يقرر حسن الصباح صك دينار كعملة خاصة بقلعة آلموت ككيان مواز للدولة السلجوقية، عملة خاصة بالتنظيم تمول تكاليف صكها بفرض حسن الصباح وأتباعه الجزية والجباية علي البضائع والتجارة التي تمر من زراضي قلعة آلموت من وإلي المناطق المحيطة بها.

وهو ما انتهجه تنظيم داعش الإرهابي أيضا. ففي العام 2016 صك تنظيم داعش “الدينار” كعملة للتعامل فيما سمي بالدولة الإسلامية وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم في سوريا والعراق. وهي عملة غير معترف بها في العالم.

وبحسب مصادر إعلامية فإن تنظيم قام بحصر بيع النفط للتجار مقابل الدينار الذهبي الذي سكته، حيث يقوم التنظيم ببيعه لمحلات الصيرفة، مقابل 190 دولارا للدينار الواحد الذي يصل وزنه لنحو أربعة ونصف جرامات، وبدورها تقوم محلات الصيرفة ببيعه للتجار مقابل 190.5 دولارا للدينار الواحد.

وبحسب نفس المصادر، شوهد التجار يقبلون كثيرًا على شراء «الدينار الذهبي»، من أجل تيسير أمور تجارة النفط في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة إلا أن التنظيم منع بيعه للتجار إلا مقابل العملة الجديدة وهي دينار داعش.

مصادر التمويل.. داعش VS الحشاشين

وكما قرر حسن الصباح في مسلسل الحشاشين من فرض جباية وجزية علي البضائع والتجارة التي تمر من وإلي أراضي قلعة للدول والمناطق المجاورة لها لتأمين الجانب الاقتصادي المالي للتنظيم وصك عملته الذهبية، فرض تنظيم داعش هو الآخر الضرائب أو الجزية علي المسيحيين في المناطق الخاضعة له، فضلا عن تجارة الأفيون والمخدرات التي احتكرها أيضا وتجارة النفط المهرب في المناطق الخاضعة له.

مواعيد وقنوات إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 22

وتعرض الحلقة 22 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.