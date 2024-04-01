رسائل المواطنين للرئيس.. أحمد فضل شبلول: نتوق لعودة المشروعات الثقافية القومية الكبرى

قال الروائي والشاعر احمد فضل شبلول، إن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، محملة بالعديد من التحديات المحلية والإقليمية وعالمية كبرى، ربما تكون غير مسبوقة على جميع الأصعدة في وقت واحد.

وتابع “شبلول” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": نتوق كمثقفين إلى افتتاح المتحف المصري الكبير ليحتل مكانته بين المتاحف العالمية الكبرى مثل متحف اللوفر في باريس، والمتحف البريطاني في لندن.

وأضاف: “نتوق إلى عودة المشاريع الثقافية الكبرى مثل مشروع مكتبة الأسرة، ومهرجان القراءة للجميع، حيث تباع الكتب من خلال هذه المشاريع الثقافية بأسعار في متناول الإنسان المصري، بعد أن شهد سوق الكتب ارتفاعات كبيرة في أسعار الكتب والمواد الثقافية الأخرى”.

وواصل: "بالتأكيد مثل هذه المشروعات والملتقيات وغيرها ستحتاج إلى ضخ ميزانية إضافية إلى وزارة الثقافة، ولكن العائد المعنوي والعائد السياحي والعائد الروحي لمصر سيكون مردوده أضعاف ما ينفق على مثل هذه المشروعات.

وأكد:" لاحظت منذ سنوات اهتمام القيادة السياسية بتكريم بعض الشخصيات في مناسبات مختلفة، وأتمنى أن يشمل هذه التكريم أيضا الشخصيات الثقافية، على الأقل الحاصلة على جوائز الدولة في كل عام، أي نعم هم يحصلون على القيمة المادية للجوائز والقيمة المعنوية من خلال إلقاء الضوء عليهم وعلى إنجازاتهم، ولكن التكريم من رئيس الدولة أيضا، سيكون له عائد معنوي ضخم".