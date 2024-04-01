الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"سيدات أعمال" تطالب الرئيس تسهيل إجراءات إقامة مشاريع المرأة

إلهام عبد العزيز
إلهام عبد العزيز

قالت إلهام عبد العزيز، عضو لجنة سيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، إن سيدات الأعمال تطالب الرئيس السيسي في دورته الجديدة تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة وتسهيل مشاريعها من قبل الجهاز الإدارى للدولة في الجهات الحكومية كمصلحة الضرائب والجمارك والكهرباء وباقى أجهزة الدولة، ويفضل أن يكون الإجراء التابع لأى مؤسسة فى مكان واحد.

وطالبت عبد العزيز لـ"الدستور"، بضرورة رعاية المشاريع الصغيرة الخاصة بالمرأة وإصدار قانون إعفاء ضريبى لمدة معينة فى بداية المشروع مع تسهيل جميع خطوات إقامة المشروع، وإعطاء تسهيلات نقدية من جهات منوطة بالتمويل لدمة معينة دون فوائد أو بمدة أطول مع فائدة بسيطة وقيمة أقساط قليلة، وحماية المرأة من التحرش والتنمر والتعرض لها بأى حال من الأحوال بإصدار قوانين صارمة مفعلة على أرض الواقع.

الأعمال باتحاد الغرف الغرف التجارية الجهاز الإداري الضرائب والجمارك مصلحة الضرائب والجمارك فرص تسهيلات نقدية سيدات الأعمال

مواد متعلقة

رسائل المواطنين للرئيس.. محافظ مطروح: تستكمل مصر مرحلة البناء بالولاية الجديدة للسيسي

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفي المطبخ العالمي

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة

حرب إبادة شاملة لليوم الـ179.. جرائم الاحتلال تطال طواقم العمل الإنسانى فى غزة