"سيدات أعمال" تطالب الرئيس تسهيل إجراءات إقامة مشاريع المرأة

قالت إلهام عبد العزيز، عضو لجنة سيدات الأعمال باتحاد الغرف التجارية، إن سيدات الأعمال تطالب الرئيس السيسي في دورته الجديدة تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامة وتسهيل مشاريعها من قبل الجهاز الإدارى للدولة في الجهات الحكومية كمصلحة الضرائب والجمارك والكهرباء وباقى أجهزة الدولة، ويفضل أن يكون الإجراء التابع لأى مؤسسة فى مكان واحد.

وطالبت عبد العزيز لـ"الدستور"، بضرورة رعاية المشاريع الصغيرة الخاصة بالمرأة وإصدار قانون إعفاء ضريبى لمدة معينة فى بداية المشروع مع تسهيل جميع خطوات إقامة المشروع، وإعطاء تسهيلات نقدية من جهات منوطة بالتمويل لدمة معينة دون فوائد أو بمدة أطول مع فائدة بسيطة وقيمة أقساط قليلة، وحماية المرأة من التحرش والتنمر والتعرض لها بأى حال من الأحوال بإصدار قوانين صارمة مفعلة على أرض الواقع.