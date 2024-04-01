"واحد من الناس"|عمرو الليثى يكرم عمال البناء فى مستشفى شبين القناطر الجديد

أثنى الإعلامي عمرو الليثي على جهود عمال البناء في موقع مستشفى شبين القناطر الجديد، خلال تقديمه برنامجه الرمضاني "واحد من الناس"، المذاع عبر قناة "الحياة"، معبرًا عن إعجابه الشديد بتفانيهم وعملهم الدءوب تحت أشعة الشمس الحارقة خلال شهر رمضان المبارك، واصفًا إياهم بأنهم "زهرة شباب مصر".

كما قدم أحد المشرفين على المشروع شرحًا مفصلًا حول المرافق التي سيضمها المستشفى، والتي تشمل مبنى رئيسيًا، بنكًا للدم، ومدرسة لتعليم التمريض، مؤكدًا على الأهمية القومية لهذا المشروع.

وفي لفتة كريمة، قدم الليثي مكافآت مالية للعمال تقديرًا لجهودهم، وأضاف لمسة من المرح بطرحه سلسلة من الألغاز الخفيفة، حيث تمكن العمال من الإجابة بذكاء على أسئلة مثل "ما هو الشيء الذي ينفث الهواء دون أن يتنفس؟" و"ما الذي يمكن التقاطه دون لمسه؟"، وكانت الإجابات المحكمة هي "المكنسة" و"الصورة" على التوالي، بالإضافة إلى سؤال عن موقع برج إيفل الشهير الذي أجابوا عليه بكل ثقة بأنه في فرنسا.