كل ما تريد معرفته عن أسباب تراجع اللياقة البدنية

تظهر دراسة اختبار الخطوات في كلية كوينز أن معدل الفشل يصل إلى 40% بين الشباب، حيث تساهم عوامل مثل التعب وضيق التنفس ونمط الحياة المستقر، في تضرر اللياقة البدنية، ويقوم الاختبار بتقييم اللياقة القلبية التنفسية عن طريق قياس استجابة معدل ضربات القلب لممارسة الرياضة.

ومع زيادة حالات أمراض القلب، وخاصة بين الشباب، يصبح من المهم تقييم اللياقة القلبية التنفسية.

الدراسات

وجدت دراسة حديثة، أن 40% من الطلاب الشباب فشلوا في إكمال اللياقة القلبية التنفسية، تم العثور على النتائج المثيرة للقلق من قبل باحثين من كلية SBB للعلاج الطبيعي في مستشفى VS.

ونُشرت الدراسة التي تحمل عنوان "تأثير المعلمات الفيزيائية على أداء اختبار الخطوة في كلية كوينز لدى الشباب البالغين في أحمد آباد، ولاية غوجارات، الهند" في مجلة جمعية أخصائيي العلاج الطبيعي الهنود.

كوينز كوليدج ستيب

اختبار كوينز كوليدج ستيب هو اختبار تمرين دون الحد الأقصى يستخدم لتقييم اللياقة القلبية التنفسية، وهو يتضمن الصعود والنزول على منصة بطول 41.25 سم بوتيرة محددة لمدة ثلاث دقائق، يتم قياس معدل ضربات القلب مباشرة بعد التمرين وخلال فترة تعافي مدتها دقيقة واحدة، يقوم الاختبار بتقدير القدرة الهوائية بناءً على استجابة معدل ضربات القلب لممارسة الرياضة والتعافي، ويشيع استخدامه في إعدادات البحث واللياقة البدنية كطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لتقييم صحة القلب والأوعية الدموية وتحمل التمارين الرياضية، بالنسبة للدراسة، حدد الباحثون عدد التكرارات بـ 22 في الدقيقة للإناث و24 في الدقيقة للذكور.

ووجد الباحثون أن حوالي 38% من المشاركين لم يتمكنوا من إكمال الاختبار بسبب التعب وضيق التنفس والدوخة وتشنج الساق وألم الفخذ، كان هذا بسبب فيروس كورونا، ومؤشر كتلة الجسم، وتحمل الظهر، ونمط الحياة المستقر وغير الصحي.

اختبار الخطوة

اختبار الخطوة هو طريقة بسيطة ولكنها فعالة تستخدم لتقييم مستوى اللياقة القلبية التنفسية للفرد، إنه ينطوي على الصعود والنزول على منصة موحدة أو مقعد متدرج لمدة محددة وبسرعة محددة، يقيس الاختبار مدى سرعة تعافي معدل ضربات القلب بعد التمرين، مما يوفر نظرة ثاقبة للياقة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية.