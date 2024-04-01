وفيق نصير: استكمال خطة التنمية المستدامة على رأس أولويات المرحلة الرئاسية المقبلة

رسائل للرئيس..

أفاد الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن تعزيز الحفاظ على البيئة وتعزيز فرص تحقيق العدالة البيئية في جميع محافظات الجمهورية، يجب أن يكون على أجندة الفترة الجديدة للرئيس السيسي.

تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل الخضراء

وأكد عضو البرلمان العالمي للبيئة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التنمية المستدامة لموارد الدولة يُحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضح نصير، يجب أن يسعى رئيس الجمهورية لتعزيز جودة المياه والهواء، والحفاظ على الموارد الطبيعية مثل نهر النيل والأراضي الزراعيه الخصبه في الدلتا وعلي ضفاف النيل، وكما يجب عليه تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمه.

ويستعد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، لعقد جلسة خاصة لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية للولاية الجديدة، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور ضخم من النواب والأحزاب.

موعد حلف اليمين لرئيس الجمهورية

جدير بالذكر أن سوف تبدأ الجلسة غدا بتلاوة رئيس مجلس النواب، الرسالة التي الواردة للمجلس من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

ثم يتلو رئيس مجلس النواب إعمالًا للمادة 144 من الدستور، والتي تنص على الآتي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

ثم يدعو رئيس مجلس النواب السيد الرئيس لأداء اليمين الدستورية.