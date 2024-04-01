الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رسائل للرئيس..

وفيق نصير: استكمال خطة التنمية المستدامة على رأس أولويات المرحلة الرئاسية المقبلة

د. رفيق نصير
د. رفيق نصير

أفاد الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن تعزيز الحفاظ على البيئة وتعزيز فرص تحقيق العدالة البيئية في جميع محافظات الجمهورية، يجب أن يكون على أجندة الفترة الجديدة للرئيس السيسي.

تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل الخضراء 

وأكد عضو البرلمان العالمي للبيئة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التنمية المستدامة لموارد الدولة يُحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضح نصير، يجب أن يسعى رئيس الجمهورية لتعزيز جودة المياه والهواء، والحفاظ على الموارد الطبيعية مثل نهر النيل والأراضي الزراعيه الخصبه في الدلتا وعلي ضفاف النيل، وكما يجب عليه تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمه.

ويستعد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، لعقد جلسة خاصة لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية للولاية الجديدة، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور ضخم من النواب والأحزاب.

موعد حلف اليمين لرئيس الجمهورية 

جدير بالذكر أن سوف تبدأ الجلسة غدا بتلاوة رئيس مجلس النواب، الرسالة التي الواردة  للمجلس من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.

ثم يتلو رئيس مجلس النواب إعمالًا للمادة 144 من الدستور، والتي تنص على الآتي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

ثم يدعو رئيس مجلس النواب السيد الرئيس لأداء اليمين الدستورية.

عضو البرلمان العالمي للبيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز الحفاظ على البيئة وتعزيز العدالة البيئية العدالة البيئية محافظات جمهورية مصر الدكتور وفيق نصير

مواد متعلقة

رسائل الرياضيين للرئيس السيسي.. كامل أبو علي: الاستمرار في دعم الأندية الشعبية

رسائل المواطنين للرئيس.. أستاذ موارد: الصناعة والتعاون الإفريقي أولوية الرئيس السيسي الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل| بعد إجراء عملية فتق.. مكتب نتنياهو يوضح آخر تطورات حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"