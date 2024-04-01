وزير الرياضة يناقش مستجدات المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالحليم، آخر مستجدات المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع الاحتياجات اللازمة لضمان مشاركة المنتخب بشكل مشرف في دورة الألعاب البارالمبية، بما في ذلك توفير الأجهزة والمعدات اللازمة، ودعم اللاعبين معنويًا وماديًا. أكد وزير الشباب والرياضة أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية، وإقامة معسكرات تدريبية خارجية في الدول المتقدمة في رياضة الكرة الطائرة البارالمبية، مشيدًا بمستوى الاستعدادات الجارية لمنتخب الكرة الطائرة البارالمبية لدورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للاتحاد واللاعبين.

عبّر الدكتور أشرف صبحي عن ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية في دورة الألعاب البارالمبية، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، وتحقيق ميدالية بارالمبية في الكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن دورة الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤ تُعد فرصة رائعة للاعبين المصريين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم، وإثبات أنهم قادرون على المنافسة على الميداليات.

وشدد وزير الرياضة على أهمية توفير جميع الظروف الملائمة للاعبين، من الناحية المعنوية والمادية، لضمان مشاركتهم بشكل مشرف في الدورة، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة البارالمبية، ودعمها للرياضيين ذوي الإعاقة، لتحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة الكرة الطائرة البارالمبية.

ووجه رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر للاتحادات الرياضية في كافة مشاركاتها، مشيرًا إلى أن المنتخب يتمتع بجيل من اللاعبين الموهوبين الذين يملكون القدرة على المنافسة على الميداليات.