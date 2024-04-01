الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الرياضة: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالشباب المصرى

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان.
 

جاء ذلك أثناء عرض الإعلامي أحمد موسى،  في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلم تسجيلي، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

 

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفيلم التسجيلي، أن هناك العديد من المبادرات التي تم تدشينها في عهد الرئيس السيسي وعلى رأسها أولمبياد الطفل المصري، إبداع للجامعات والشباب، دوري مراكز الشباب، فضلا عن وتوظيف نحو أكثر من 15 ألف إلكترونيا عبر منصة توظيف إلكترونية.

 

وأشار إلى أن الوزارة شاركت في تلبية رؤية القيادة السياسية للوصول إلى رؤية مصر 2030، معقبا: "تمكنا من تنظيم فعاليات مهمة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021".


وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه منذ تولي الرئيس السيسي وكان هناك اهتمام خاص بملف ذوي الهمم؛ لإحداث المعادلة وتوفير حياة كريمة لهم.

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التي ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

عاجل.. 4 انفجارات على الأقل فى مدينة إيلات واشتباه بتسلل طائرات مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر