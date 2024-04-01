اليوم العالمى للكلى.. 7 طرق قد تؤدى إلى تلف كليتك دون قصد

يعمل اليوم العالمي للكلى على تعزيز الوعي بصحة الكلى من خلال شعار عام 2024 "صحة الكلى للجميع"، كما يؤثر مرض الكلى المزمن على الكثيرين، ويمكن أن يتأثر بمختلف السلوكيات الضارة.

ووفقًا لموقع timesofindia، فإن الكلى عبارة عن عضوين على شكل حبة الفول، كل منهما بحجم قبضة اليد، وهي تقع في عمق البطن أسفل القفص الصدري مباشرةً، واحدة على كل جانب من العمود الفقري، تقوم الكلى السليمة بتصفية حوالي نصف كوب من الدم كل دقيقة، وتزيل الفضلات والماء الزائد لتكوين البول، فهي تساعد على التحكم في ضغط الدم وإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على صحة عظامنا.

حاليًا تُصنف أمراض الكلى على أنها السبب الرئيسي الثامن للوفاة. يعاني حوالي 1 من كل 10 أشخاص من درجة معينة من مرض الكلى المزمن (CKD). الهنود أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الكلى المزمن. ويرجع هذا الخطر جزئيًا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم بين السكان.

فيما يلي بعض العادات التي قد تضر الكلى:

1) تناول كميات كبيرة من الملح: يمكن أن يتسبب تناول كميات كبيرة من الصوديوم في تلف الأعضاء المستهدفة، وقد يكون له تأثيرات مباشرة على الكلى والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون هذه التأثيرات مستقلة عن التغيرات في ضغط الدم. كمية الصوديوم الموصى بها هي 5-6 جرامات من الملح يوميًا، وهذا يشمل الملح الموجود بالفعل في طعامك (حوالي ملعقة صغيرة).

2) عدم السيطرة على نسبة السكر في الدم: مرض السكري هو السبب الأكثر شيوعا لأمراض الكلى. حوالي نصف الأشخاص المصابين بالسكري لا يعرفون أنهم مصابون بالسكري. يعاني حوالي نصف الأشخاص المصابين بالسكري من تلف الكلى. ولكن يمكن منع ذلك أو الحد منه إذا تمت السيطرة على مرض السكري بشكل جيد.

3) ارتفاع ضغط الدم: يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضييق الأوعية الدموية في الكليتين، ما يقلل من تدفق الدم ويوقف الكلى عن العمل بشكل جيد. يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم إذا كانت قراءات ضغط الدم الانقباضي في كلا اليومين، عند قياسها في يومين مختلفين، ≥140 مم زئبق و/أو قراءات ضغط الدم الانبساطي في كلا اليومين ≥90 مم زئبق (منظمة الصحة العالمية).

4) قلة تناول السوائل: الجفاف، خاصة الجفاف المزمن، يؤدى إلى إنتاج البول الذي يحتوي على تركيز أعلى من المعادن والنفايات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تكوين بلورات يمكن أن تسبب حصوات الكلى وتؤثر على وظائف الكلى. ومن المعروف أيضًا أن الجفاف يرتبط بخلل وظيفي كلوي حاد. يعتمد المستوى المناسب من تناول السوائل لأي فرد على العديد من العوامل، بما في ذلك ممارسة الرياضة والمناخ والظروف الصحية والحمل. يعني هذا عادةً تناول 8 أكواب، أي حوالي 2 لتر يوميًا للشخص السليم في حالة مناخية مريحة. قد تحتاج إلى تعديل كمية السوائل التي تتناولها إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو القلب أو الكبد.

5) التدخين: التدخين يبطئ تدفق الدم إلى الكليتين. عندما تصل كمية أقل من الدم إلى الكلى، يمكن أن يقلل ذلك من قدرتها على العمل بشكل طبيعي. كما يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الكلى بنحو 50 في المائة.

6) الاستخدام طويل الأمد للحبوب المسكنة للألم التي لا تستلزم وصفة طبية: قد يجذبك الصداع المستمر إلى خزانة الأدوية لتناول بعض مسكنات الألم بشكل منتظم، ولكن الإفراط في استخدامها يمكن أن يشكل خطورة على الكلى. قد يكون سبب ما يصل إلى 3% إلى 5% من حالات الفشل الكلوي المزمن الجديدة كل عام هو الإفراط في استخدام مسكنات الألم.

7) الإفراط في تناول المشروبات الغازية والأطعمة المصنعة: إذا كنت تشرب اثنين أو أكثر من المشروبات الغازية الدايت أو المشروبات الغازية التي تحتوي على الكولا، يوميًا، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى. في إحدى الدراسات، كان أداء الكلى لدى النساء اللاتي يتناولن الصودا الغذائية أقل بنسبة 30% بعد 20 عامًا مقارنة بالنساء الأخريات.

قد يكون تناول الكثير من الأطعمة المصنعة هو الحل لجمح الرغبة الشديدة لديك للطعام في منتصف الليل، ولكن تلك القطع المقرمشة اللذيذة يمكن أن تكون ضارة جدًا لكليتيك. الأطعمة المصنعة هي مخزن للصوديوم والفوسفور ويمكن أن تؤدي إلى أمراض الكلى.