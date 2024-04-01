ضبط مدير شركة أنشأ معهدًا وهميًا للنصب على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية بسوهاج

ضبطت مباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد، مدير شركة أنشأ معهدًا خاصًا بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بغرض النصب على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية في مقابل منحهم شهادات دراسية يدعي أنها موثقة وتعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.

ضبط مدير شركة أنشأ معهدًا وهميًا للنصب على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ «علي. ع. ع»، 23 سنة، عامل، و7 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المحافظة، بتضررهم من «حسن. س. ح»، 31 سنة، مدير شركة خاصة ومقيم بدائرة مركز البلينا، لحصوله منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية.

وتوصلت التحريات إلى قيام المذكور بإنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص تحت مسمي «معهد خاص» كائن بدائرة المركز، واتخاذه لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال علي راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمده من بعض الجامعات الحكومية، ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فـي مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وكذلك قيام المتهم بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنه من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 ألف جنيه من كل طالب.

وبلغ إجمالي المبالغ المستولى عليها 160 ألف جنيه، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف مقر المعهد، وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.