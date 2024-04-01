موعد إعادة مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 6

مازال مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والذي يتناول القضية الفلسطينية يحتل التريند بأحداثه التي تتطور في كل حلقة وسرده من الحقائق التاريخية الهامة بكل من حلقاته ما يكشف حقيقة العدو الإسرائيلي وتاريخه الأسود مع المنطقة العربية بما فيهم مصر، وبالأساس الدولة الفلسطين المحتلة التي عانت ومازالت تعاني من سموم هذا المحتل.

مسلسل مليحة مواعيد إعادة الحلقة 6

ومن خلال التقرير التالي يمكن معرفة مواعيد عرض و إعادة الحلقة السادسة من مسلسل مليحة بطولة النجمة مسرفت أمين والفنان دياب.

إذ أن مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة السادسة على قناة cbc هي الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كما أن مواعيد عرض مليحة الحلقة السادسة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وتكون مواعيد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

مسلسل مليحة تفاصيل احداث الحلقة 6

وكان قد شهد ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مليحة العديد من الأحداث الهامة إذ أنه في بداية عرضه استكمل الجد والذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري سرد الرواية التاريخية لاحتلال فلسطين، وأخبر حفيده أنه مع دخول الإسرائليين سيناء وبالتحديد بعد 5 يونيو عام 1967، تخيلت إسرائيل أن الجيش المصري سوف لا يقوم له قومة ثانية، إلا أنه بعد أسبوعين فقط وصلهم الرد في رأس العش، إذ تقدمت قوة بمدرعة إسرائيلية نحو بور فؤاد لاحتلالها، واجهها الجيش المصري بتسليح خفيف وهزموا تلك المدرعات، وبعد مرور يوم واحد خسر الإسرائيليون، في معارك الإسماعيلية وأغرقت لهم المدمرة إيلات في بورسعيد.

كذلك بيّن الجد لحفيده خلال ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، أنه في هذه الوقت وبعد خسائر الإسرائيليين، سارعت إسرائيل إلى الأمم المتحدة لاستئذان مصر في البحث عن قتلاهم، وفي تلك الأثناء تمكنت مصر من إغراق الحفار الإسرائيلي الذي كان يريد سحب البترول المصري ثم تم إسقاط طائرات فانتوم إسرائيلية، وسكاي بوك وكانت أول مرة تسقط طائرات الفانتوم الحديثة.

وفاة عبد الناصر وتولي السادات للحكم

كما أشارالجد خلال ملخص الحلقة السادسة مسلسل مليحة، أن ما فعلته إسرائيل في عام 67 انقلب ضدها، إذ أنه في عام 1969 تولى ياسر عرفات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنه في عام 1970 أيلول الأسود ضل بعض الفدائيين طريقهم وتحدوا القوانين مع القوات الأردنية، ليتدخل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للم الشمل، إلا أنه قد توفي وهو يستقبل القادة العرب من أجل إتمام هذه المهمة، ومن بعده استلم الراية الرئيس أنور السادات وقاد جيش مصر نحو الانتصار وعبر الجيش قناة السويس في 1973 ودمر خط بارليف وصنع أول انتصار عربي على إسرائيل.

خطاب ياسر عرفات

وأكد الجد خلال استكماله سرد التاريخ في ملخص الحلقة السادسة مسلسل مليحة، أن نصر أكتوبر 1973 قد فتح باب أمل للفلسطينيين في العودة لديارهم، إذ وافقت الأمم المتحدة على إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمالها بعد انقطاع 20 سنة، كما دعت منظمة التحرير للاشتراك في جلساتها، وفي نوفمبر عام 1974 وقف الرئيس ياسر عرفات يقول كلمة في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة وبقي لفلسطين صوت يسمعه العالم.

وخلال مسلسل مليحة الحلقة 6 شهد عودة دياب إلى منزله، ومفاجئة والدته ميرفت أمين بإصابته، التي لم تكن على علم به، إلا أنها تطمئن عليه بعدما تراه بخير وصحة جيدة، بينما تغادر مليحة وجدتها ألطاف إلى القاهرة لتجلس لدى إحدى الأسر في مصر.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة:

الفنانة ميرفت أمين

دياب

أمير المصري

سيرين خاس

روفى الشناط

ديانا رحمة

مروان عايش

بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.