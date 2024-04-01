الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مختار نوح يكشف ل"الشاهد" تاريخ الإخوان وكيفية إجراء "غسيل المخ"

مختار نوح
مختار نوح

قال الدكتور مختار نوح، الكاتب والمحامي، إنه في فترة السبعينات حيث انطلاقة الحركة السلفية، كان له جيران يكسرون التلفاز الخاص بهم، وحين سألهم عن السبب قالوا إن الشيخ فلان في الإمام الشافعي قال إنه أداة فساد ولابد من كسره.


وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، بعنوان "الإخوان- الحشاشين،: "رغم ماكانوا يفعلوه من أجل كلام الشيخ الذي أصبح نجم تلفزيوني كبير، وكون مليارات بسبب الظهور التليفزيوني، لكن ساعتها كنا صغيرين وصدقناه".


وتابع: "أخدت هذه الفكرة وفكرت فيها، لقيتهم عاملين كشف أدلة لتحريم التلفزيون، ولما أخذنا هذا الحديث وهذه الأدلة للشيخ كشك لقيت نفس الحجج بتخاطب بتحريم التليفزيون بطريقة تهكم".


وواصل: "ولما نقلت لبعض العلماء كان الشيخ الخطيب، وكان بيكتب في "مجلة الدعوة"، والتي كانت في بداية الإخوان وكانت عمود المسيطر على الفكر لقيت نفس الإجابات، وبعد مرور سنوات وعلى مدارها لقيت كل واحد منهم حتى في السجن بيكون كل واحد فيهم معاه تليفزيون".


واستطرد: "في إجماع لما العقل البشري في المجتمع المحيط به بيلاقي ذلك الإجماع، من عناصر متباينة، لايبقى في جريمة ويبقى لازم أنا كمان أحرم التليفزيون".


واستكمل: "فجأة الكلام ده كله طلع وهم، وكلهم أصبحوا يتباروا كلهم في أفضل أنواع التليفزيونات والفيديوهات كمان، لما بالذات ظهرت حركة أفغانستان، كانت بتجيلنا هدايا كمان وبقينا نهادي بيها، حتى لما دخلنا السجون لازم يبعتوا الإخوان التليفويون في الزنزانة".
 

وذكر مختار نوح: "تحول التاريخ بقى لما أجي أقول لواحد دلوقتي إن التليفزيون كان محرم علينا او إحنا اللي حرمنا التليفزيون على نفسنا، يضحك لأن مفيش عقلية كدة وهو ده التطور التاريخي لعملية زوال غسيل المخ".

 

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

مختار نوح الشاهد محمد الباز الإخوان برنامج الشاهد

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