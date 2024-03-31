ثنائية رودريجو تقود الريال لإسقاط بيلباو في الدوري الإسباني

تألق المهاجم البرازيلي رودريجو جوس ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أتلتيك بيلباو بنتيجة 2/صفر، ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد.

وسجل رودريجو هدفي المباراة في الدقيقتين 8 و73 ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.



وعزز ريال مدريد بهذا الفوز صدارته لقمة الترتيب برصيد 75 نقطة، ليوسع الفارق مجددا إلى ثماني نقاط مع ملاحقه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب.

أما أتلتيك بيلباو فقد تجمد رصيده عند 56 نقطة ف المركز الرابع.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة أقيمت السبت، فاز جيرونا على ريال بيتيس بنتيجة 2/3، وريال سوسيداد على مضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 1/صفر، بينما سيلتا فيجو مع ضيفه رايو فاليكانو بدون أهداف.



على ملعب سانتياجو برنابيو، أحبط ريال مدريد معنويات ضيفه وهز شباكه بهدف مبكر بعد مرور 8 دقائق، عندما لعب إبراهيم دياز كرة طولية إلى رودريجو الذي انطلق بسرعته وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء في شباك بيلباو.



وهدأ إيقاع اللقاء سريعا قبل أن ينتفض الفريق المدريدي في آخر عشر دقائق، حيث سدد توني كروس كرة ضعيفة بيسراه أمسكها جولين أجيريزابالا حارس مرمى بيلباو بسهولة في الدقيقة 34.



وبعد خمس دقائق أنقذ أجيريزابالا مرمى بيلباو من تسديدة قوية للاعب الوسط الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، بينما أبعد دانيال فيفيان مدافع بيلباو عرضية خطيرة لإبراهيم دياز.



وفي الدقيقة 44 نفذ توني كروس ركلة ركنية بعرضية رائعة قابلها أوريلين تشواميني بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن بقليل، لتضيع فرصة هدف ثان على أصحاب الأرض.



وانتظر أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد للدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حتى يتعرض لاختباره الأول والوحيد في الشوط الأول، عندما أمسك كرة سددها جوركا جوروزيتا مهاجم الفريق الباسكي.



وبسيناريو مشابه كاد ريال مدريد أن يضيف هدفا ثانيا في الدقائق الأولى بالشوط الثاني عندما مرر رودريجو كرة إلى إبراهيم دياز الذي سدد كرة قوية أبعدها القائم الأيمن في الدقيقة 49.



وأضاع بيلباو فرصة للتعادل عندما قابل إيناكي ويليامز ركلة ركنية بتسديدة مباشرة نحو المرمى، أبعدها الأوكراني لونين بصعوبة بالغة في الدقيقة 52 وبعدها عاد إيناكي بتسديدة أخرى بعيدة عن المرمى.



واصل إبراهيم دياز إزعاجه لدفاع الفريق الباسكي بتسديدة جديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 54.



وهدأ إيقاع المباراة مجددا قبل أن يكسره رودريجو بهدف ثان له ولريال مدريد في الدقيقة 73 بعدما تسلم كرة من زميله جود بيلينجهام، ليراوغ المهاجم البرازيلي قبل أن يسدد في الشباك.



وكاد أتلتيك بيلباو أن يضيق الفارق لكن أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد كان يقظا في التصدي لفرصة محققة أمام إيكر مونيايين في الدقيقة 78.



وبعد أن اطمأن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتحقيق الفوز أجرى عدة تبديلات أبرزها إشراك المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الوقت بدل الضائع ليسجل حضوره الأول، بعد تعافيه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته أكثر من ستة أشهر.

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