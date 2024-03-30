السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائمة ريال مدريد.. عودة ميليتاو وتواجد كامافينجا أمام بلباو

ميليتاو
ميليتاو

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي تواجه نظيره أتلتيك بلباو مساء غدًا الأحد في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وتواجد على رأس القائمة جود بيلينجهام بجانب تونس كروس ولوكا مودريتش، بينما شهدت عودة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعافى من إصابة الرباط الصليبي.

كما شهدت القائمة تواجد إدواردو كامافينجا الذي كانت تحوم الشكوك حول مشاركته، بعد إصابته مع فرنسا في التوقف الدولي.

قائمة ريال مدريد.. عودة ميليتاو وتواجد كامافينجا أمام بلباو

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، ميليتاو، جارسيا، فاسكيز، روديجير، ميندي

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشاوميني، سيبايوس، جولير

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، دياز

ويتربع الريال على قمة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق ثماني نقاط، أمام برشلونة، مما يعني أن فقدان أي نقطة من شأنه أن يمنح الأمل لبرشلونة للمنافسة على اللقب خاصة وأن الفريقين سيتواجهان يوم 21 أبريل المقبل في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.
 ويوجد بلباو في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط أمام أتلتيكو مدريد، مما يعني أن خسارة أو تعادل أتلتيك أمام الريال وفوز أتلتيكو مدريد في مباراته بهذه الجولة سيجعل بلباو يتراجع للمركز الخامس.

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