الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بيتر ميمي: كريم عبدالعزيز نجم كبير وأي مخرج يتمنى العمل معه

بيتر ميمي
بيتر ميمي

قال الدكتور بيتر ميمي، مخرج مسلسل الحشاشين، إن الفنان كريم عبد العزيز نجم كبير جدًا، مؤكدًا أن أي مخرج في الوطن العربي يتمنى العمل معه.

وأضاف "ميمي" خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة "راديو 9090": "دي حقيقة على الأرض، وأستاذ كريم في مشهد المركب كأنه من التيم ونجم كبير مش من فراغ".

وتابع: "غير أن كريم نجم كبير جدًا عند التزام في المواعيد والعمل لازم يطلع أفضل حاجة يا إما منعملوش، وهو أول واحد فينا وكلنا في ضهره".

فيما رد النجم كريم عبد العزيز قائلًا: "الدكتور بيتر مخرج كبير جدًا يعرف كيف يقود الممثلين كويس جدًا وعلى دراية بجميع عناصر العمل".

وتابع: "مشهد المركب اتصور في 8 ساعات، خارج مصر وأخذنا كل اللي إحنا عاوزينه، ومن عظمة بيتر في الشغل إنه كأنه في ألمانيا منظم ومرتب جدًا".

كريم عبد العزيز بيتر ميمي مسلسل الحشاشين الحشاشين

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