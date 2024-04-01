الإثنين 01 أبريل 2024
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رياضة

شهد ختام الدورة الرمضانية

جولة تفقدية لوزير الرياضة في نادي النادي بشيراتون

وزير الرياضة
وزير الرياضة

قام د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لمنشآت نادي النادي فرع شيراتون للاطمئنان علي مجريات سير العمل والأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية المُقدمة للرواد، بحضور محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون.

وتفقد وزير الرياضة في بداية جولته جميع المنشآت الرياضية داخل فرع نادى النادى بشيراتون، واستمع لشرح كامل عن الأنشطة والمستجدات بالنادى وعن أنشطة الأكاديميات والتى تلقي رواج وقبول كبير من جانب أعضاء النادى للاشتراك بها.
وأكد وزير الرياضة أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائمًا في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

وحرص وزير الشباب على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء ورواد النادي، مؤكدًا أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر وأن تكون ملتقى رياضيا واجتماعيا متميزا للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية والرئيس السيسي أبدت اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادى والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد للمشاركة فى صنع الحدث بشكل جاد وصادق.

وشهد وزير الشباب د.أشرف صبحي، ختام دورة  السلاب الرمضانية لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة بنادي النادي شيراتون بمشاركة متنوعة لكل الألعاب الرياضية.

ورحب النائب محمد مصطفي السلاب رئيس مجلس أمناء نادي النادي شيراتون ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالوزير متوجهًا له بالشكر والتقدير علي دعمه الدائم للرياضة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي وسير منظومة الشباب والرياضة على الطريق الصحيح وبشكل متميز.

التنس الأرضى النائب محمد مصطفى السلاب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور نادي النادي بشيراتون

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