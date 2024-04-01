نجحت المحاولة الثانية.. طفلان يقتلان مسنة لسرقة ذهبها فى الزيتون

أقدم طفلان على قتل سيدة مسنة بمنطقة الزيتون بتكميم فمها أثناء صيامها لسرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من محمد ر،عامل، بعثوره على جثة والدته عزيزة م، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الزيتون، بعد عودته من عمله، وأنه تمت سرقة مصوغاتها الذهبية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الضحية ترتدى كامل ملابسها وحول فمها آثار زرقان، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طفل قريبها "حفيد شقيقتها" يدعى "عبدالرحمن م، 15 سنة، وصديقه مينا ع، 14 سنة.

وتبين من الكاميرات أن المتهمين صعدا لشقة الضحية عقب خروج ابنها للعمل وقاما بتكميم فمها بقطعة قماش مبللة حتى توفيت وسرقا ذهبها وفرا هاربين، ونجحت أجهزة الأمن فى القبض عليهما.

واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن قطعة القماش المستخدمة فى الجريمة، والمسروقات، وقالا إنهما حاولا قبل ذلك بيوم قتلها بوضع أقراص مخدرة فى طعام الإفطار لكنها نجت من الموت وعادوا فى اليوم التالى وقتلوها بتكميم فمها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.