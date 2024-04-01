الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

نجحت المحاولة الثانية.. طفلان يقتلان مسنة لسرقة ذهبها فى الزيتون

جثة
جثة

أقدم طفلان على  قتل سيدة مسنة بمنطقة الزيتون بتكميم فمها أثناء صيامها لسرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من محمد ر،عامل، بعثوره على جثة والدته عزيزة م، مقتولة داخل شقتها بمنطقة الزيتون، بعد عودته من عمله، وأنه تمت سرقة مصوغاتها الذهبية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الضحية ترتدى كامل ملابسها وحول فمها آثار زرقان، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طفل قريبها "حفيد شقيقتها" يدعى "عبدالرحمن م، 15 سنة، وصديقه مينا ع، 14 سنة.

وتبين من الكاميرات أن المتهمين صعدا لشقة الضحية عقب خروج ابنها للعمل وقاما بتكميم فمها بقطعة قماش مبللة حتى توفيت وسرقا ذهبها وفرا هاربين، ونجحت أجهزة الأمن فى القبض عليهما.

واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن قطعة القماش المستخدمة فى الجريمة، والمسروقات، وقالا إنهما حاولا قبل ذلك بيوم قتلها بوضع أقراص مخدرة فى طعام الإفطار لكنها نجت من الموت وعادوا فى اليوم التالى وقتلوها بتكميم فمها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

طفلين قتل سيدة مسنة الزيتون للنيابة العامة تحرير محضر

مواد متعلقة

إحالة ميكانيكى قتل مسنًا لسرقة سيارته في عين شمس للجنايات

الحشاشين الحلقة 20.. من مفتى أصفهان لشيخ الأزهر قتل الجماعات الدينية لرجال الدين

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. سوزان نجم الدين تتعجب من رفض حسن الصباح قتل سارة الشامي

مسلسل جودر الحلقة 5.. شهرازاد تقترح على شهريار عمل خدعة لمعرفة من قتل الجنود

قتلها وغطى جسدها بالحجارة.. المؤبد لعامل قتل ربة منزل في المراغة

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. 4 انفجارات على الأقل فى مدينة إيلات واشتباه بتسلل طائرات مسيرة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

عاجل.. رويترز: استهداف منزل الدبيبة بقذائف صاروخية فى ليبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر