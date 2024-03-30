قتلها وغطى جسدها بالحجارة.. المؤبد لعامل قتل ربة منزل في المراغة

قضت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل ربة منزل وتغطية جثتها بالحجارة بدائرة مركز المراغة.

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغا بالعثور على جثة المجني عليها فى بئر ومغطاة بالحجارة بدائرة مركز مغاغة، وبها عدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة بالجسد.

جرى تشكيل فريق بحث مكبر، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج السيدة "زوجة والده" إلى أحد الأماكن بعدما اكتشف سوء سلوكها، وقام بطعنها عدة طعنات نافذة بمطواة كانت بحوزته حتى فارقت الحياة، ثم قام بوضع جثتها فى بئر لإدراء الشبهة عنه وقام بتغطيتها بالحجارة.

عقب تحديد مكان الجاني، تم إصدار إذن من النيابة العامة وبإجراء التحريات تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.