انطلاق ‎ 7قوافل طبية مجانية خلال شهر إبريل ضمن «حياة كريمة» بالإسكندرية ‏‎

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‏أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أبريل وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

حيث تقام يوم ( 1أبريل) قافلة طبية بوحدة أبيس 10بنطاق حي وسط،وتقام أيضًا يومي (2-3 أبريل) قافلة طبية بوحدة قرداحي بنطاق حي المنتزه، وتقام يومي (14-15) قافلة طبية بوحدة خالد بن الوليد بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (16-17 أبريل)قافلة طبية بوحدة بغداد بنطاق حي العامرية، ويومي (21-22 أبريل)قافلة طبية بوحدة بنجر ٧ بنطاق مركز ومدينة برج العرب وأيضًا يومي (23-24 أبريل) قافلة بوحدة بنجر 20 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وتختتم مديرية الصحة شهر أبريل بقافلة طبية يومي (30 أبريل- 1مايو) بوحدة عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بمنطفة البيطاش، على مدار يومين، بوحدة صحة الأسرة بالبيطاش غرب بمنطقه العجمي، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



وقالت الدكتورة غادة ندا- وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية إن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء- تنظيم أسرة - جلدية - رمد ) وشارك فيها 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل صحة الإسكندرية إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1406 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 15 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.