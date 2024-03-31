الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نادر جلال يكثف مونتاج آخر حلقات «بيت الرفاعى»

بيت الرفاعى
بيت الرفاعى

كثّف المخرج أحمد نادر جلال من مونتاج الحلقات الأخيرة لمسلسل «بيت الرفاعى». وقال «جلال» إنه متفرغ حاليًا لعمليات مونتاج الحلقات الخمس الأخيرة من المسلسل، بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد.

ويشهد مسلسل «بيت الرفاعى» صراعًا شرسًا بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث، الذى يرفض كبير عائلة الرفاعى، أحمد فؤاد سليم، توزيعه، ويفقد كرارة والده نتيجة صراعه مع عائلته، كما يفقد والدته التى تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

ويعد «بيت الرفاعى» التعاون الثانى بين أحمد نادر جلال وأمير كرارة، إذ تعاونا من قبل فى مسلسل «العائدون» عام ٢٠٢٢، وهو المسلسل الذى دارت أحداثه حول دور المخابرات المصرية فى التصدى للإرهاب متمثلًا فى «داعش».

يشارك فى بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، من بينهم: ميرنا جميل، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصرى، عايدة رياض، وتأليف بيتر ميمى وعمر أبوزيد

بيت الرفاعي

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